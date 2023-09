In twee jaar tijd is 10 procent van de gletsjers in Zwitserland verdwenen

Hoe hard de Aarde opwarmt, is bijna nergens zo goed zichtbaar als in de Alpen. In het Zwitserse deel is in 2022 maar liefst 6 procent van de gletsjers verdwenen en dit jaar nog eens 4 procent.

Dat blijkt uit een rapport van de Swiss Academy of Sciences. “De afgelopen twee jaar ging evenveel ijs verloren als tussen 1960 en 1990", aldus hoofdonderzoeker Matthias Huss.

“De afgelopen twee jaar waren extreem en hebben geleid tot instortende gletsjertongen en veel kleinere gletsjers die verdwenen. Zo hebben we de metingen van de Sint-Annafirngletsjer als gevolg hiervan noodgedwongen moeten stopzetten”, vertelt Huss verder.

Vorig jaar was een recordjaar wat het smelten van de gletsjers betreft. Dit jaar is het tweede slechtste jaar. Zelfs boven de 3200 meter smolten de gletsjers nog enkele meters. “Dat is normaal de hoogte waar gletsjers in evenwicht zijn en geen ijs verliezen.”

Een droge en warme winter in combinatie met een warme zomer ligt ten grondslag aan de gletsjercrisis. Er viel veel minder sneeuw dan normaal. In februari bereikte de sneeuwdikte een laagterecord van 30 procent van het langetermijngemiddelde.

“De situatie normaliseerde kortstondig in de lente, maar een droge en uitzonderlijk warme juni zorgde ervoor dat de sneeuw twee tot vier weken eerder smolt dan normaal”, stelt Huss. “De op twee na warmste zomer sinds de metingen en een recordhoogte van de vorstgrens tot in september waren verantwoordelijk voor het zeer snelle smelten van de zomersneeuw.”

Je kunt je afvragen hoe lang het duurt voor de gletsjers helemaal verdwenen zijn. Volgens simulaties ziet het er niet best uit. Zelfs als de temperatuur niet verder stijgt, smelt 30 tot 40 procent van al het ijs. In het slechtste geval blijft nog maar 5 procent van alle gletsjers in de Alpen over.