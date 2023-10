Bioboer fel tegen LTO-lobby: “Aardappels oogsten in september gaat prima zonder een druppel gif”

De term 'kalenderlandbouw' is door LTO en de landbouwmedia bedacht om de boel op scherp te zetten. De deadline van 1 oktober voor de aardappeloogst is volkomen terecht, en daar had niet aan getornd hoeven worden, schrijft biologisch boer Jan Overesch in Trouw.

Boeren klaagden de afgelopen tijd dat de aardappelen door het slechte voorjaar pas laat de grond in konden, waardoor ze pas na 1 oktober oogstrijp zijn. “Er wordt zelden bij gezegd dat je gerust na 1 oktober mag oogsten, het kost je alleen 10 kilo stikstof in het volgende jaar. Bovendien: dát je aardappelen pas zo laat kunt oogsten, komt vooral door de manier van telen”, aldus Overesch.

Gif, gif en nog eens gif

“Door de hoge (kunst)mestgift worden de gewassen erg gedreven in groei. Dit maakt ze gevoeliger voor ziektes, zoals fytoftora. Om te voorkomen dat deze schimmel toeslaat, wordt tijdens de groei om de vijf dagen met gif gespoten tegen de schimmel. Daardoor blijft de plant maar doorgroeien en doorgroeien, tot wel in oktober toe. Om deze aardappelen te rooien, wordt dan eerst het gewas doodgespoten met pesticiden om daarna af te rijpen in de grond eer die gerooid wordt”, legt de bioboer uit.

Het kan (en moet) anders

“Het kan anders. Bij een natuurlijker manier van telen, zoals de biologische landbouw, zijn de aardappelen voor 1 oktober al uit de grond. Dit bereik je door minder mest te gebruiken, sterke resistente rassen te gebruiken, ruime plantafstand en ruime vruchtwisseling. Zo lukt het om de aardappelen te laten afrijpen en in september te oogsten. Dit systeem passen we al dertig jaar toe, met goede oogsten, en dat gaat prima zonder een drup gif”, schrijft Overesch.

Vanggewassen zijn cruciaal

“De deadline van 1 oktober komt voort uit milieuregelgeving. Het doel is onder meer de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat laat oogsten zorgt voor meer nitraat in de bodem en het oppervlaktewater. Het kabinet wil dat de aardappelen (en ook een reeks andere gewassen) voor 1 oktober uit de grond zijn, zodat boeren vervolgens zogeheten vanggewassen kunnen zaaien.”

“Een vanggewas of groenbemester zaai je na de oogst van het hoofdgewas. Het dient onder meer om de overgebleven mineralen te binden, de bodem te bedekken, organische stof te maken en de bodem lekker los maken. En om de aarde te hoeden voor een totale vernietiging van milieu, biodiversiteit en schoon water”, besluit Overesch.