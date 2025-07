Het is tamelijk onverstandig om een baan te houden die je ongelukkig maakt. Niet alleen vanwege je gebrek aan arbeidsvreugde nu, maar ook omdat er een gerede kans is dat je er later ziek van wordt.

Sociologen bestudeerden de uitkomsten van een bevolkingsonderzoek dat al sinds 1979 loopt en waarin mensen sindsdien worden gevolgd. Deelnemers aan dat onderzoek die in de eerste jaren van hun loopbaan niet blij waren met hun werk en dat later ook niet werden worden veel vaker ziek dan mensen die geen hekel hebben aan hun baan of zelfs plezier hebben in wat ze doen. Ze ontwikkelen vaker dan gemiddeld depressies, hebben vaker slaapproblemen, rugpijn en verkoudheid. Niet verwonderlijk is dat ze niet vaker te kampen kregen met kanker.

Lage rugpijn zit - anders dan kanker - soms tussen de oren. En de andere genoemde aandoeningen kennelijk ook. Overigens: de studie laat samenhang zien, geen causaliteit. Het kan dus ook zijn dat mensen met lichamelijk ongemak dat tussen de oren zit vaker ongelukkig zijn in hun werk.

Verschillende groepen werknemers

Uit onderzoek onder ruim 6.400 mensen blijkt: