Bijna iedereen denkt dat zonnepanelen beter werken bij hitte — maar je verliest nu tot 10% rendement (en dat kost je écht geld)

Veel Nederlanders denken nog steeds dat zonnepanelen het best presteren op bloedhete zomerdagen. Logisch ook: felle zon voelt als ideale “zonnepanelenweer”. Maar technisch zit het anders. Zonnepanelen werken op licht, niet op warmte, en juist op hete dagen zakt het rendement van je panelen merkbaar weg. Zeker tijdens Nederlandse zomerse en tropische dagen kan dat oplopen tot ongeveer 10% verlies ten opzichte van koelere, even zonnige omstandigheden.

Zonnepanelen houden van zon, niet van hitte

De kern van het misverstand is simpel: zonlicht en hitte worden vaak op één hoop gegooid. Maar zonnepanelen zetten daglicht om in stroom. Daarom werken ze ook op een bewolkte of frisse dag nog steeds prima, zolang er maar genoeg licht is.

Sterker nog: een zonnige, koele lentedag is voor zonnepanelen vaak gunstiger dan een windstille dag van boven de 30 graden. Dat komt doordat de zonnecellen opwarmen, en hoe warmer die cellen worden, hoe lager het elektrische vermogen dat ze leveren.

Waarom je rendement daalt bij warm weer

Zonnepanelen worden beoordeeld onder standaard testomstandigheden: 25 °C celtemperatuur en 1000 W/m² instraling. Dat is belangrijk, want het bekende wattpiekvermogen op een paneel geldt alleen onder die laboratoriumachtige omstandigheden.

In Nederland ziet de praktijk er anders uit. Op een zonnige zomerdag kan een paneel volgens recente uitleg makkelijk opwarmen tot 55 tot 70 graden, terwijl de buitentemperatuur veel lager ligt. Dat verschil ontstaat doordat panelen infraroodstraling absorberen en vaak 20 tot 35 graden warmer worden dan de buitenlucht.

Daar komt de temperatuurcoëfficiënt in beeld: die geeft aan hoeveel vermogen een paneel verliest per graad boven die 25 graden referentie. Voor veel moderne monokristallijne panelen ligt die waarde rond de -0,26% tot -0,35% per graad Celsius.

Reken je dat door, dan zie je meteen waarom hitte geld kost. Zit een zonnecel op 60 °C, dan is dat 35 graden boven de testtemperatuur. Bij een verlies van ongeveer 0,30% per graad kom je dan al uit op ruim 10% minder vermogen.

Dit is geen Zuid-Europees probleem

Het idee dat dit alleen speelt in extreem hete landen klopt niet. Nederland heeft weliswaar een gematigd zeeklimaat, maar ook hier komen zomerse dagen, tropische dagen en hittegolven voor. Het KNMI definieert een hittegolf als minstens vijf zomerse dagen van 25,0 graden of hoger, waarvan minimaal drie tropische dagen van 30,0 graden of hoger.

Wat dat financieel betekent

Minder rendement betekent simpelweg minder opgewekte kilowatturen op piekmomenten. En die gemiste stroom telt door, zeker nu veel huishoudens juist overdag meer elektriciteit gebruiken voor bijvoorbeeld ventilatie, koeling, witgoed of het laden van een elektrische auto.

De financiële impact hangt af van de grootte van je systeem, maar het principe is helder. Volgens Milieu Centraal levert een installatie van 8 zonnepanelen gemiddeld ongeveer 3000 kWh per jaar op, terwijl 10 panelen rond de 3800 kWh per jaar kunnen opwekken.

Als je op hete dagen rond de 10% minder vermogen pakt dan onder koelere topomstandigheden, mis je dus precies op die piekmomenten een deel van je goedkoopste eigen stroom. Dat is relevant, omdat zelf opgewekte en direct gebruikte zonnestroom volgens Milieu Centraal 3 tot 4 keer goedkoper is dan stroom inkopen van je energieleverancier.

Wat huiseigenaren hiervan moeten onthouden

Wie zonnepanelen heeft, hoeft niet in paniek te raken zodra het warm wordt. Panelen blijven ook tijdens hete dagen gewoon stroom opwekken, alleen minder efficiënt dan veel mensen denken.

De belangrijkste les is vooral dat je opbrengstverwachting realistisch moet zijn. Wie zijn panelen beoordeelt op basis van Nederlandse praktijkomstandigheden in plaats van op basis van het misverstand “hitte = extra opbrengst”, kijkt veel eerlijker naar rendement, terugverdientijd en eigen verbruik.