Salderingsregeling stopt: zoveel verlies je écht aan je zonnepanelen (en dit kun je nu nog doen)

Voor 1,8 miljoen Nederlandse huishoudens met zonnepanelen verandert er binnenkort veel. Per 1 januari 2027 verdwijnt de salderingsregeling definitief. Dat betekent dat de zonnestroom die je teruglevert aan het net niet langer mag worden weggestreept tegen de stroom die je later afneemt. In plaats daarvan krijg je alleen nog een terugleververgoeding van je energieleverancier.

Voor veel huishoudens scheelt dat honderden euro's op jaarbasis. Afhankelijk van het aantal zonnepanelen, het eigen stroomverbruik en het energiecontract loopt het financiële nadeel uiteen van enkele honderden euro's tot ongeveer 588 euro per jaar. Vooral huishoudens die overdag weinig thuis zijn en dus veel stroom terugleveren, worden geraakt.

De overheid schaft de regeling af omdat salderen duur is, de belastinginkomsten verlaagt en huishoudens onvoldoende stimuleert om opgewekte stroom direct zelf te gebruiken. Bovendien zorgt de massale teruglevering op zonnige dagen voor extra druk op het elektriciteitsnet.

Dat betekent overigens niet dat zonnepanelen hun waarde verliezen. Ook na 2027 blijven ze besparen op de stroom die je direct zelf gebruikt. Daarnaast schrijft de wet voor dat energieleveranciers tot 2030 minimaal 50 procent van het kale leveringstarief moeten betalen voor teruggeleverde stroom. Wel valt het belastingvoordeel van salderen weg, waardoor de opbrengst lager uitvalt.

Dit kun je nu al doen

De belangrijkste manier om het verlies te beperken is verrassend eenvoudig: gebruik meer van je eigen zonnestroom op het moment dat die wordt opgewekt. Zet de wasmachine, vaatwasser of droger overdag aan, laad een elektrische auto op als de zon schijnt of verwarm – als dat mogelijk is – overdag alvast een boiler of warmtepompbuffer. Elke kilowattuur die je zelf gebruikt, hoef je later niet tegen een hoger tarief van het net te kopen.

Een tweede optie is een thuisbatterij. Daarmee sla je overtollige zonnestroom op voor later gebruik, waardoor je minder hoeft terug te leveren. Dat kan een groot deel van het financiële nadeel compenseren. Daar staat tegenover dat een thuisbatterij momenteel een forse investering is van ongeveer 4.000 tot 8.000 euro, afhankelijk van capaciteit en installatie. Voor veel huishoudens is de terugverdientijd daardoor nog onzeker.

Wie zonnepanelen heeft, doet er daarom goed aan nu alvast naar het eigen energieverbruik te kijken. Vanaf 2027 draait het namelijk niet langer om zoveel mogelijk stroom opwekken, maar vooral om zoveel mogelijk stroom zelf gebruiken.