Advies: meer kennis nodig over effect van pandemie

DEN HAAG (ANP) - De overheid heeft meer kennis nodig over de gevolgen van een pandemie voor de samenleving en de economie. Ook moet er meer inzicht komen in de gevolgen van maatregelen om een uitbraak te bestrijden. Er is ook meer informatie nodig over maatregelen die moeten worden genomen om de schade van andere maatregelen te beperken. Daarvoor pleit het zogenoemde Maatschappelijk Impact Team (MIT).

Volgens het team, geleid door oud-Kamerlid Jolande Sap, is het een kwestie van tijd voordat er een nieuwe pandemie komt. Daarom moet de overheid zich nu al gaan voorbereiden. Bij de corona-epidemie was er veel informatie over het coronavirus zelf, maar daartegenover "stond veel te weinig informatie over hoe het ging met mensen en de maatschappij. Dat moet en kan veel beter", aldus het MIT.

Het MIT is in 2022 opgericht, als een aanvulling op het Outbreak Management Team (OMT) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het OMT kijkt wat er medisch gezien nodig is om gevaren voor de gezondheid te bestrijden. Het MIT moet in de gaten houden wat dit betekent voor de samenleving en de economie.