Helft van ouders denkt dat opvoeden nu zwaarder is dan vroeger

De helft (51 procent) van de ouders van nu denkt dat opvoeden tegenwoordig moeilijker is dan vroeger. Digitale ontwikkelingen en social media spelen daarin een grote rol, maar ook de ongewenste meningen van buitenaf maken het lastig. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 2.000 ouders van kinderen tot 18 jaar van het Opiniepanel.

Een iets kleinere groep (45 procent) denkt dat er niet veel verschil is met vroeger: iedere generatie heeft zo zijn uitdagingen. Over één ding is bijna iedereen het eens: het is er voor ouders in elk geval niet makkelijker op geworden.