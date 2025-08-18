ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Helft van ouders denkt dat opvoeden nu zwaarder is dan vroeger

Samenleving
door Pieter Immerzeel
maandag, 18 augustus 2025 om 6:56
147159719_l
De helft (51 procent) van de ouders van nu denkt dat opvoeden tegenwoordig moeilijker is dan vroeger. Digitale ontwikkelingen en social media spelen daarin een grote rol, maar ook de ongewenste meningen van buitenaf maken het lastig. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 2.000 ouders van kinderen tot 18 jaar van het Opiniepanel.
Een iets kleinere groep (45 procent) denkt dat er niet veel verschil is met vroeger: iedere generatie heeft zo zijn uitdagingen. Over één ding is bijna iedereen het eens: het is er voor ouders in elk geval niet makkelijker op geworden.
Verschillende ouders merken op dat er tegenwoordig veel meer kennis is over opvoeden, wat zowel als een zegen als een vloek wordt gezien. Iedereen wil het graag goed doen, en ouders stellen hoge eisen aan de opvoeding van hun kinderen, maar vaak zien ze door de hoeveelheid informatie door de bomen het bos niet meer.

Lees ook

De nare jeugd van Johan Derksen. Verklaart alles?De nare jeugd van Johan Derksen. Verklaart alles?
De ene schermregel die voor alle kinderen werkt: geen schermen in de slaapkamerDe ene schermregel die voor alle kinderen werkt: geen schermen in de slaapkamer
Als je als kind heel snel volwassen moest worden ontwikkel je deze 8 eigenschappenAls je als kind heel snel volwassen moest worden ontwikkel je deze 8 eigenschappen
7 subtiele signalen dat je bent opgevoed door ouders met weinig empathie7 subtiele signalen dat je bent opgevoed door ouders met weinig empathie
Vorig artikel

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

POPULAIR NIEUWS

ANP-530043179

Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen

206036761 l 1

4 tips om te leren genieten van eenzaamheid

ANP-523163965

Ondanks superslimme AI hebben robots nog altijd één groot probleem

ANP-532996072

Oproer op X over de miljarden van Timmermans. Is Timmermans corrupt?

241888545_l

Waar in Europa is de belastingdruk het hoogst? En waar het laagst?

ANP-201085082

Hoe vaak moet je het vaatdoekje vervangen? 'Een broeinest van bacteriën'