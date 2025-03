Hamas: tegenhouden van hulpgoederen voor Gaza is oorlogsmisdaad

GAZA-STAD (ANP/RTR/AFP) - Hamas noemt de beslissing van Israël om de levering van alle humanitaire hulpgoederen voor Gaza tegen te houden een oorlogsmisdaad. De Palestijnse groepering omschrijft de stap ook als "goedkope afpersing" en een "coup" op de wapenstilstandsovereenkomst.

Israël heeft ingestemd met een Amerikaans voorstel voor een verlenging van de eerste fase van het bestand en eist dat Hamas ook akkoord gaat. Hamas dringt nu bij bemiddelaars aan op het dwingen van Israël tot het beëindigen van de blokkade. Een Hamasfunctionaris stelt dat de Israëlische stap "de zaken bemoeilijkt en het onderhandelingsproces beïnvloedt". Verder laat hij weten dat Hamas niet reageert op druk.

De vraag naar humanitaire hulp in Gaza is enorm. Israël voerde vijftien maanden, tot het ingaan van het bestand medio januari, verwoestende aanvallen uit op het kustgebied. Het grootste deel van de woningen is beschadigd of vernietigd en onder meer de gezondheidszorg is zwaar getroffen. Sinds het begin van de oorlog is ook bijna de hele Gazaanse bevolking op de vlucht geslagen, velen meerdere keren.