Poetin biedt excuses voor de aanslag die hij niet pleegde

Het De Russische president Vladimir Poetin heeft tegenover president Ilham Aliyev van Azerbeidzjan excuses aangeboden na de crash van een toestel van Azerbaijan Airlines. Hij sprak volgens het Kremlin over een tragisch incident in het Russische luchtruim.

Poetin lijkt niet expliciet te hebben toegegeven dat het passagiersvliegtuig deze week is neergehaald door de Russische luchtverdediging. Wel stelde hij dat de luchtafweer actief was om een droneaanval van Oekraïne af te slaan.

"Vladimir Poetin bood excuses aan omdat het tragische incident plaatsvond in het Russische luchtruim. Hij condoleerde de nabestaanden en wenste de gewonden een voorspoedig herstel toe", staat in de verklaring van het Kremlin.

Het vliegtuig had volgens Rusland meerdere vergeefse pogingen gedaan om te landen in Grozny, de hoofdstad van Tsjetsjenië. Het crashte uiteindelijk bij Aktau in Kazachstan. Tientallen mensen aan boord kwamen om het leven.