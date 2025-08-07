ECONOMIE
Groen gordijn in huis: 8 hangplanten die weinig eisen

Klimaat, natuur en milieu
door Ans Vink
donderdag, 07 augustus 2025 om 14:18
Wie geen ruimte meer heeft op vensterbank of vloer, kan de hoogte in. Hangplanten toveren een kaal raam in weken om tot een levend, groen gordijn. Dé favorieten van binnen­stylisten delen drie kwaliteiten: ze groeien snel, vragen weinig zorg en verdragen onze droge kamerlucht.
Begin bovenaan met Ceropegia woodii, het Chinese lantaarn­plantje. De hartvormige blaadjes hangen als kralenkettingen omlaag. “Een paar uur licht, verder met rust laten” vat plantenexpert Marieke Spoelstra (Intratuin) de verzorging samen. Even simpel is Senecio rowleyanus, beter bekend als String of Pearls: water geven pas zodra de bolletjes zacht aanvoelen.intratuin
Voor wie meer volume wil, zijn Philodendron scandens en Pothos (Epipremnum aureum) klassiekers. Ze reinigen bovendien de lucht, meldt vtwonen in zijn top-10 hangplanten. Scindapsus pictus voegt zilveren bladvlekken toe en verdraagt schaduw. Kleur nodig? Tradescantia heeft paars-groene strepen en de Lipstickplant (Aeschynanthus) bloeit met felrode ‘lipstick’-knoppen. Tot slot de Zaagcactus: grillige, zigzag-bladeren en nagenoeg onverwoestbaar.
Eén tip: de lichtintensiteit is aan het plafond lager dan op ooghoogte. Zet daarom planten die wél zon lusten – Pothos, String of Pearls – het dichtst bij het raam en schaduwliefhebbers, zoals Scindapsus, iets verder naar binnen.
Onderhoud in één oogopslag zie je in de tabel hieronder. Score 5 betekent: eens per twee weken water, that’s it.
