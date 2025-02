Het wordt bibberen dit weekend: -10 graden en zondag schaatsen op natuurijs

Wie uitkijkt naar de lente, moet nog even geduld hebben. De winter laat zich dit weekend flink voelen. Het wordt bitter koud en waarschijnlijk kunnen we zondag zelfs gaan schaatsen op natuurijs.

Het was de afgelopen dagen al flink fris, met temperaturen tussen -4 graden in het noorden en 2 graden in het zuiden. Maar het wordt nog kouder. Vannacht daalde het kwik al tot zes graden onder nul. Vandaag schijnt er een waterig zonnetje en wordt het een paar graden boven nul. Het blijft grotendeels droog en er staat nauwelijks wind.

Tot -10 in de nacht

Zaterdag en zondag gaan de mutsen en sjaals weer uit de kast, want het gaat vriezen dat het kraakt. Vooral zondagnacht wordt het ijzig koud, met temperaturen tot -10. Overdag komt het kwik amper boven nul uit. Er staat een matige wind en af en toe laat de zon zich zien. Toch voelt het door de kou in de lucht de hele dag steenkoud aan.

Schaatsen op natuurijs

Goed nieuws voor liefhebbers van natuurijs: zondag kan er waarschijnlijk geschaatst worden, bijvoorbeeld op ondergelopen weilanden. Ook na het weekend blijft het ’s nachts vriezen, waardoor het ijs verder kan aangroeien. Overdag wordt het iets zachter, met temperaturen net boven nul. Maar de rayonhoofden hoeven de deur niet uit voor hoog overleg: later in de week loopt de temperatuur verder op en kan het zelfs 10 graden worden. De kans op regen neemt dan ook toe.