Topman: aantal Schiphol-passagiers nadert in 2025 recordjaar 2019

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol verwacht dit jaar dicht in de buurt te komen van recordjaar 2019 wat betreft passagiers. Dat heeft topman Pieter van Oord vrijdag gezegd in een toelichting op de jaarcijfers. Het aantal vluchten zal tegelijkertijd wel achterblijven, terwijl de luchthaven zich voorbereidt op een maximaal aantal vluchten van 478.000. Dat het aantal reizigers stijgt, heeft volgens Van Oord dan ook voornamelijk te maken met de inzet van grotere vliegtuigen.

Het aantal passagiers dat vorig jaar reisde via Schiphol bedroeg 66,8 miljoen. In 2019, het laatste jaar voordat de coronacrisis de luchtvaart zou lamleggen, was dat 71,7 miljoen. "Dat jaar voerden we bijna 500.000 vluchten uit, in het nieuwe stelsel zouden we naar maximaal 478.000 vluchten gaan", legt de topman uit. "Maar het aantal passagiers per vliegtuig gaat omhoog."

Dat het aantal nu nog achterblijft, heeft volgens hem te maken met de operatie van KLM, de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol. Zo kan KLM minder vliegtuigen inzetten, onder andere door een personeelstekort. "Maar daar wordt hard aan gewerkt", weet Van Oord. "Als KLM weer 100 procent operationeel is, verwacht ik dat wij bijna op de aantallen zitten die we hadden in 2019." Daarbij houdt hij ook rekening met de vlootvernieuwing van KLM, dat grotere toestellen wil inzetten.