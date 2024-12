Hoe lang kan je je kat alleen laten?

Ook tijdens de feestdagen worstelen veel kattenbaasjes net als in de vakantietijd met dezelfde vraag: hoelang kun je je kat eigenlijk alleen laten? Hoewel katten bekend staan om hun onafhankelijke karakter, is het antwoord genuanceerder dan je misschien zou denken.

De mythe van de onafhankelijke kat

Laten we eerst afrekenen met een hardnekkig misverstand: katten zijn helemaal niet zo onafhankelijk als vaak wordt gedacht. Ze zijn juist sterk gehecht aan hun leefomgeving en dagelijkse routine. Je kat mag dan wel geen kwispelende begroeting geven als je thuiskomt, toch is jouw aanwezigheid een essentieel onderdeel van zijn of haar welzijn.

De ideale situatie

Een kat heeft behoefte aan een vast ritme van voeding, rust, spel en aandacht. Die routine zorgt voor een gevoel van veiligheid en comfort. Als je een dagje weg bent, is dat meestal geen probleem. Maar wat als je langer weg wilt?

Praktische tips voor als je weg moet

Vraag een bekende om dagelijks langs te komen voor voeding, water en sociaal contact

Zorg dat de kattenbak regelmatig wordt verschoond

Laat speeltjes en krabpalen achter voor entertainment

Overweeg een automatische voerdispenser als back-up

Laat de gordijnen open voor daglicht en entertainment door het raam

De maximale tijd

Voor het welzijn van je kat is het af te raden om hem of haar langer dan 24 uur alleen te laten. Ook al heeft je kat voldoende eten en water, het gebrek aan sociaal contact en een schone kattenbak kan stress veroorzaken. Voor langere periodes is het verstandig om een kattenoppas te regelen of je kat onder te brengen bij familie of een kattenhotel.

Alternatieve oplossingen

Als je regelmatig weg moet, kun je overwegen om een tweede kat te nemen. Twee katten kunnen elkaar gezelschap houden, maar vergeet niet dat ze nog steeds dagelijkse verzorging nodig hebben. Een kattenluik kan ook uitkomst bieden voor katten die gewend zijn om naar buiten te gaan.