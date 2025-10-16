ECONOMIE
Hybride auto veel minder goed voor het milieu dan gedacht

Klimaat, natuur en milieu
door Jeannette Kras
donderdag, 16 oktober 2025 om 14:23
ANP-530048843
Hybride auto's zijn de laatste tijd razend populair: je doet iets goeds voor het milieu zonder dat je last hebt van gedoe met opladen. Maar de milieuwinst blijkt een stuk kleiner dan gedacht.
Volgens milieugroep Transport & Environment werd eerder gesteld dat de uitstoot van een hybride stekkerauto 35 gram CO2 per kilometer is, stukken schoner dan een benzineauto waar 134 gram uit de uitlaat komt. Maar dat blijkt helemaal niet te kloppen. De uitstoot ligt in werkelijkheid vier keer hoger dan wat op het CO2-label staat, zo tonen metingen bij honderdduizenden auto's aan.
De Europese Unie concludeerde eerder al dat de uitstoot van hybride auto's veel hoger ligt dan wat er officieel op papier staat en dat verschil is tussen 2021 en 2023 alleen maar toegenomen. Een van de redenen is dat de hybride rijders veel minder elektrisch rijden dan ze zouden kunnen doen en meestal gewoon benzine gebruiken. En wordt de elektromotor wel gebruikt dan ligt de uitstoot alsnog een stuk hoger dan gemeld. Alleen binnen de bebouwde kom kunnen hybrides volledig elektrisch rijden. Ga je de snelweg op of druk je het gaspedaal hard in dan komt de benzinemotor direct in actie.
De Europese Commissie gaat deze nieuwe bevindingen doorvoeren in de emissienormen. Daardoor kan de aanschafbelasting omhoog gaan. In ons land geldt nu dat de bpm bij een uitstoot van 35 gram CO2 737 euro bedraagt. Volgens de nieuwe metingen kan dat vanaf 2027 bijna zeven keer hoger worden, namelijk bijna 5000 euro.
Bron: Metro

