Verdachten kunstroof Drents Museum zwijgen nog steeds

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 14:29
ASSEN (ANP) - De verdachten van de kunstroof in het Drents Museum in Assen zwijgen nog steeds over hun mogelijke betrokkenheid. Dit bleek donderdag bij de start van de regiezitting in de rechtbank in Assen, waar Douglas Chesley W. (36), Bernhard Z. (35) en Jan B. (21) uit Heerhugowaard aanwezig zijn. De officier van justitie herhaalde dat er tegen de drie verdachten van de diefstal van vier Roemeense kunstschatten "een overvloed aan bewijs ligt".
Tegen de verdachten is een definitieve tenlastelegging uitgebracht. Alle drie worden vervolgd voor de diefstal van de eeuwenoude kunstschatten op 25 januari, het veroorzaken van een ontploffing, vernieling van het museum en in de zaken van B. en Z. de diefstal van een vluchtauto in Alkmaar. Het dossier is klaar voor inhoudelijke behandeling in maart of april volgend jaar.
De kunstschatten zijn nog steeds spoorloos. Het gaat om een gouden helm en drie gouden armbanden. "De impact van het verdwijnen van de goederen is enorm groot. Dat de verdachten nog steeds zwijgen, weegt voor het OM zwaar", aldus de officier van justitie.
