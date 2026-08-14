In Japan is juist rampzalig veel regen

Zeker vier mensen zijn omgekomen door zware regenval in het oosten van Japan. Duizenden reizigers strandden op luchthaven Narita bij Tokio doordat het treinverkeer was ontregeld.

In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen. Ook viel op grote schaal de stroom uit. De Japanse weerdienst gaf voor het gebied voor het eerst het hoogste waarschuwingsniveau voor zware regen af. Volgens de dienst viel een "ongekende" hoeveelheid neerslag.

Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Voor het leven van een vijfde persoon wordt gevreesd en nog iemand wordt vermist.

Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen. Op luchthaven Narita strandden ongeveer 6000 mensen. Veel treinen van en naar de luchthaven rijden naar verwachting tot vrijdagmiddag niet.