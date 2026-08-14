Perplexity en bookmakers denken dat PSV kampioen wordt

PSV begint het nieuwe Eredivisie-seizoen als uitgesproken favoriet voor de landstitel. Niet alleen de bookmakers zetten de Eindhovenaren bovenaan, ook Perplexity (de AI-machine die ook actueel nieuws bekijkt en beoordeelt) ziet de ploeg als de meest waarschijnlijke kampioen van Nederland.

De regerend kampioen heeft na de eerste speelronde misschien al twee punten laten liggen tegen Fortuna Sittard, maar dat verandert vooralsnog weinig aan de krachtsverhoudingen. PSV beschikt nog altijd over de breedste selectie, een ingespeeld elftal en de meeste zekerheid over een heel seizoen.

PSV ruim favoriet bij bookmakers

Wie nu inzet op de nieuwe landskampioen, krijgt voor een PSV-titel de laagste quotering. Daarmee is duidelijk dat de wedmarkt de kans van PSV het hoogst inschat.

Club Kampioensodds PSV 1,72 Ajax 4,50 Feyenoord 5,00 FC Twente 17,00 AZ 26,00

Een lage quotering betekent dat bookmakers een uitkomst waarschijnlijker achten. PSV staat daardoor duidelijk voor Ajax en Feyenoord. Ook datamodellen van Opta geven de Eindhovenaren de beste papieren, met een geschatte titelkans van bijna 49 procent.

Waarom PSV de beste papieren heeft

PSV werd vorig seizoen kampioen met 84 punten. De ploeg scoorde liefst 101 keer en had daarmee aanvallend aanzienlijk meer slagkracht dan de concurrentie. Die basis is grotendeels intact gebleven.

De Eindhovenaren zagen met Ismael Saibari wel een belangrijke speler vertrekken. Daar staat tegenover dat PSV gericht heeft geïnvesteerd in versterking. Sven Mijnans en Kodai Sano moeten voor meer kwaliteit en diepte op het middenveld zorgen, terwijl de ervaren Filip Kostic extra opties biedt.

Dat maakt PSV niet onkwetsbaar. Het 2-2-gelijkspel tegen Fortuna Sittard en de 0-4-nederlaag tegen AZ in de Johan Cruijff Schaal waren waarschuwingen. Maar over 34 speelronden blijft PSV vooralsnog de ploeg met de meeste vaste waarden.

Ajax grootste uitdager

Ajax lijkt de belangrijkste achtervolger. De Amsterdammers hebben zich deze zomer stevig geroerd op de transfermarkt, met onder anderen Julian Brandt, Marcos Leonardo, Caio Henrique, Daley Blind en Tolu Arokodare als opvallende aanwinsten.

Op papier heeft Ajax daardoor misschien wel de grootste sprong gemaakt. De vraag is vooral hoe snel al die nieuwe spelers een goed draaiend team vormen. Als dat lukt, kan Ajax PSV serieus onder druk zetten. De bookmakers achten een Ajax-titel echter nog altijd een stuk minder waarschijnlijk.

Feyenoord moet verlies opvangen

Feyenoord staat bij de meeste aanbieders derde in de titelstrijd. De Rotterdammers haalden onder meer Mika Mármol en Charles Vanhoutte, maar verloren met In-beom Hwang en Calvin Stengs ook belangrijke krachten.

Vooral het vertrek van die creatieve en ervaren spelers kan zwaar wegen. Feyenoord heeft voldoende kwaliteit om mee te doen om de bovenste plaatsen, maar lijkt op dit moment iets minder compleet dan PSV en Ajax.

Nog lang niet beslist

De transfermarkt is nog open en de competitie is pas net begonnen. Eén grote verkoop, een blessuregolf of een verrassende topaankoop kan de verhoudingen veranderen.

Toch is de uitgangspositie helder: bookmakers, statistische modellen én Perplexity wijzen momenteel in dezelfde richting. PSV is de ploeg die iedereen moet zien in te halen.