In je slaapkamer zitten (gemiddeld) 21 pesticide

Dat er `allerlei beestjes in je slaapkamer leven wist je vast al. Maar er zijn ook gifstoffen, pesticide.

In een recent onderzoek uitgevoerd door Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, werden in slaapkamers van Vlaamse en Nederlandse huishoudens gemiddeld 21 verschillende pesticiden aangetroffen. Het onderzoek richtte zich op huizen in de buurt van landbouwgebieden en boomgaarden.

Belangrijkste bevindingen

Aantal Pesticiden: In totaal werden er 137 verschillende pesticiden geïdentificeerd, met een gemiddelde van 21 per slaapkamer. Het aantal varieerde van 6 tot 52 pesticiden per slaapkamer13.

Veelvoorkomende Stoffen: De meest voorkomende pesticiden waren permethrin, DEET, en propiconazol. Permethrin werd in 100 slaapkamers gevonden en wordt gebruikt voor textielbescherming en als middel tegen ongedierte. DEET, een insectenwerend middel, werd in 96 slaapkamers aangetroffen2.

Gezondheidsrisico's: Hoewel sommige pesticiden hormoonverstorende eigenschappen hebben of schadelijk kunnen zijn voor de vruchtbaarheid en het zenuwstelsel, zijn de concentraties zo laag dat ze volgens experts geen significant gezondheidsrisico vormen12.

Opvallende waarnemingen

DDT: Ondanks dat DDT al sinds de jaren '70 verboden is, werd het nog steeds in 34% van de stalen teruggevonden. Dit wijst op de hardnekkigheid van bepaalde chemische stoffen12.

Bronnen: Naast landbouwgebruik, zijn veel van de gevonden stoffen afkomstig van consumentenproducten zoals muggensprays en huisdierbehandelingen12.

De resultaten benadrukken de aanwezigheid van pesticiden in huishoudelijke omgevingen en roepen vragen op over langdurige blootstelling aan deze stoffen.