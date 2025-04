Angel Daleman (18) tekent voor twee jaar bij Team Essent

Schaatstalent Angel Daleman (18) heeft een profcontract getekend bij Team Essent. Ze zette vrijdag haar handtekening onder een tweejarige verbintenis, meldt het team.

Daleman zegt superblij te zijn met haar eerste profcontract. "Ik heb het afgelopen seizoen al regelmatig mogen meetrainen met Team Essent en dat is me heel goed bevallen. Ik voel me hier thuis, heb het heel erg naar mijn zin en ben ervan overtuigd dat dit de beste plek is om me verder te ontwikkelen."

Coach Jac Orie noemt Daleman een van de grootste talenten ter wereld. "Mede door haar exceptionele groeicurve is ze haar tijd ver vooruit en heeft ze een ontzettende voorsprong genomen op haar leeftijdsgenoten."

Eerder deze week werd bekend dat Daleman een profcontract mag tekenen, terwijl volgens de regels van schaatsbond KNSB een schaatsster hier eigenlijk 19 jaar voor moet zijn. De vier topteams Essent, IKO X2O, AH Zaanlander en Reggeborgh hadden daarmee ingestemd.