Katten kunnen ook dement worden: let op deze 8 signalen

Klimaat, natuur en milieu
door Ans Vink
zondag, 07 september 2025 om 7:28
Niet alleen wij, maar ook andere zoogdieren kunnen dement worden. Steeds meer dierenartsen herkennen deze aandoening bij oudere katten. Dementie bij katten, ook wel cognitieve disfunctie genoemd, ontstaat meestal na het tiende levensjaar. Het is belangrijk als baasje alert te zijn op de signalen, want hoe eerder je ingrijpt, hoe meer je het welzijn van je kat kunt ondersteunen.
Hier zijn 8 signalen waaraan je katten-dementie kunt herkennen:
  1. Desoriëntatie Je kat lijkt soms de weg kwijt in huis, verdwaalt of raakt opeens in de war bij het vinden van voer- en kattenbak.
  2. Veranderd slaappatroon Katten met dementie slapen vaak overdag meer en zijn ‘s nachts juist onrustig of actiever.
  3. Verlies van zindelijkheid Oudere katten kunnen opeens in huis gaan plassen of poepen, terwijl ze dit eerder nooit deden.
  4. Verminderde sociale interactie Je kat zoekt minder contact, negeert je vaker of lijkt familieleden plotseling niet meer te herkennen.
  5. Gewelddadig of juist passief gedrag Agressie kan toenemen, maar sommige katten worden juist heel passief of angstig.
  6. Doelloos lawaai maken. Je kat miauwt meer, soms in de nacht of in situaties waar dat niet nodig lijkt.
  7. Verlies van aangeleerde gewoonten Bekende commando’s, routes of routines kan je kat vergeten of niet meer uitvoeren.
  8. Verminderde eetlust of interesse in eten Dementie kan ervoor zorgen dat katten hun voer niet meer (her)kennen of simpelweg vergeten te eten.
Herken je deze signalen?
Merk je meerdere van deze veranderingen op bij je kat, schakel dan je dierenarts in. Er zijn geen medicijnen die dementie kunnen genezen, maar er zijn wel tips en aanpassingen in huis mogelijk, zoals extra vaste routines, meer rust en aandacht, en speciaal seniorenvoer. Zo kun je het leven van je oudere kat prettiger maken—en blijft jullie band zo goed mogelijk, ook op leeftijd.
