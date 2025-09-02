Wat je huisdier zegt over je persoonlijkheid

In Nederland heeft 20% van de huishoudens een hond en 25% een kat. In totaal heeft 55% van de huishoudens een huisdier. Vaak wordt gezegd dat er een verschil is tussen 'hondenmensen' en 'kattenmensen'. Uit onderzoek blijkt dat dit ook zo is, maar ook andere huisdieren
zeggen iets over je persoonlijkheid
. Hondenbezitters zijn gemiddeld genomen gezonder, gaan relaxter om met stress en hebben minder kans om depressief te worden. In een studie uit 2010 werd aan mensen gevraagd of ze 'hondenmensen', 'kattenmensen', allebei of geen van beiden waren. Hun antwoord werd in verband gebracht met de Big Five persoonlijkheidsdimensies. Mensen die zichzelf omschreven als hondenmensen waren extraverter, vriendelijker en gewetensvoller dan mensen die zichzelf beschreven als kattenmensen. Kattenmensen waren op hun beurt veel creatiever en avontuurlijker, maar ook 'neurotischer'. Zij hebben meer bevestiging van anderen nodig en zijn over het algemeen ook jonger dan hondenmensen. Uit een studie van de Carroll University in Wisconsin bleek dat kattenliefhebbers inderdaad introverter waren, maar ook intelligenter en minder conformistisch dan hondenbezitters. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Hertfordshire (UK) zijn eigenaren van minder conventionele huisdieren als hagedissen, leguanen en slangen het meest onafhankelijk van alle huisdierenbezitters. Reptielenliefhebbers omschreven zichzelf minder vaak als levensgenieters dan hondenbezitters en zij hadden minder behoefte aan mensen om zich heen dan alle andere huisdierenbezitters. Mensen met een of meerdere vogels als huisdier zijn extraverter en expressiever dan eigenaren van andere huisdieren - zelfs extraverter dan hondenliefhebbers. Uit een wat oudere studie (1983) bleek dat vrouwelijke eigenaren van vogels gemiddeld genomen wat dominanter zijn. Eigenaren van vissen hebben de neiging om heel geëngageerd en introvert te zijn. Verder is er meer diversiteit in hun levensstijl en hun normen en waarden. Het is een jonge multiculturele groep, maar in het algemeen zijn ze minder materialistisch ingesteld dan anderen. Volgens een studie van de universiteit van Oregon zijn visseneigenaren ook minder pessimistisch en cynisch.