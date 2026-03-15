MotoGP stelt race in Qatar uit om conflict in Midden-Oosten

MADRID (ANP) - De MotoGP heeft de Grote Prijs van Qatar uitgesteld vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De race stond gepland voor 12 april, maar is nu verzet naar 8 november, meldde rechtenhouder Dorna.

"Dit besluit is met grote zorgvuldigheid genomen en in nauwe samenwerking met onze partners in Qatar en in de hele paddock", zei MotoGP-baas Carmelo Ezpeleta. "Onze prioriteit ligt altijd bij de veiligheid en het welzijn van iedereen die bij de MotoGP betrokken is."

De Grote Prijs van Qatar op het circuit van Lusail nabij Doha was aanvankelijk de vierde race van het seizoen, maar wordt nu bijna helemaal achteraan gezet op de kalender. Daardoor vinden de GP's van Portugal en Valencia, de seizoensfinale, een week later plaats op respectievelijk 22 en 29 november.

Eerder besliste de Formule 1 al om de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet in april te laten doorgaan vanwege de oorlog.