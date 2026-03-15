Iran: oorlog pas voorbij als herhaling niet mogelijk is

Samenleving
door Redactie
zondag, 15 maart 2026 om 13:56
bijgewerkt om zondag, 15 maart 2026 om 14:07
De oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël zal volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi pas eindigen wanneer Teheran er zeker van kan zijn dat deze niet opnieuw kan oplaaien.
"Deze oorlog zal eindigen wanneer we er zeker van zijn dat deze niet wordt herhaald en dat er herstelbetalingen plaatsvinden. We hebben dit vorig jaar meegemaakt: Israël viel aan, toen de Verenigde Staten... ze hergroepeerden zich en vielen opnieuw aan," aldus Araghchi tegen de nieuwszender Al-Araby Al-Jadeed. Hij verwees daarbij naar de oorlog tussen Iran en Israël en de VS afgelopen juni.
Araghchi zei ook "overvloedig bewijs" te hebben dat Amerikaanse bases in het Midden-Oosten zijn gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. "Satellietbeelden en elektronische surveillance" tonen volgens hem onder meer aan dat raketten vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zijn gelanceerd om het eiland Kharg, een belangrijk Iraans oliecentrum, aan te vallen.
