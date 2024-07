Hongerige reality-tv-deelnemer vangt en verslindt beschermde vogel in Nieuw-Zeeland

Een deelnemer aan een Amerikaanse realityshow heeft het in Nieuw-Zeeland behoorlijk bont gemaakt door een beschermde vogel te doden en op te eten. De maximale straf die de man hiervoor kan krijgen, is niet gering: tot twee jaar cel of een boete van 100.000 Nieuw-Zeelandse dollar (ongeveer 55.000 euro).

Volgens de New Zealand Herald moest de Amerikaan Spencer Jones, een deelnemer aan het tv-programma Race to Survive, zelf zijn eten bij elkaar scharrelen. De opnames vonden plaats in Nieuw-Zeeland, waar Jones een weka, een beschermde loopvogel, de nek omdraaide en in de pan gooide.

Weka

De weka is een bedreigde diersoort en wordt daarom beschermd in Nieuw-Zeeland. Jones werd gediskwalificeerd nadat de programmamakers lucht kregen van zijn bijzondere maaltijd. De autoriteiten zijn op de hoogte gebracht van het incident en Jones wacht mogelijk een flinke straf.

Sorry! Honger

Jones was zich er blijkbaar van bewust dat de weka beschermd was, omdat hij op beeld excuses aanbood voor zijn 'domme fout' en toegaf dat honger hem tot deze actie had gedreven. "Wat ik deed was respectloos richting Nieuw-Zeeland", aldus de survivelaar.