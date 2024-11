Beer doodt andere beer in Belgisch dierenpark

BRUGELETTE (ANP) - In dierenpark Pairi Daiza in het Waalse Brugelette heeft een beer een andere beer gedood in een gevecht, schrijven Belgische media.

Toen het gevecht tussen de twee Amerikaanse zwarte beren uitbrak werden bezoekers weggeleid uit het gedeelte met het berenverblijf. Een woordvoerder van het park zei tegen Het Nieuwsblad dat dit vooral werd gedaan zodat kinderen "geen gruwelijke beelden" hoefden te zien.

Medewerkers probeerden vervolgens tevergeefs een einde aan het gevecht te maken door de beren af te leiden met schoten hagel. Volgens Het Laatste Nieuws leidden de schoten tot enige paniek onder de bezoekers van het park.