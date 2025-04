Mysterieuze reus van de diepzee voor het eerst in 100 jaar op beeld vastgelegd

Na honderd jaar speculatie en fantaseren is het dan eindelijk gelukt: wetenschappers hebben voor het eerst een levende kolossale inktvis gefilmd in zijn natuurlijke omgeving. Deze ontdekking is extra bijzonder omdat ze samenvalt met het honderdjarig jubileum van de eerste beschrijving van deze mysterieuze diepzeesoort.

Een onderzoeksteam stuitte op een jonge kolossale inktvis tijdens een expeditie bij de Zuid-Sandwicheilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Met behulp van een op afstand bestuurbaar vaartuig wisten ze het dier vast te leggen op een diepte van 600 meter.

Hoewel het gefilmde exemplaar met zijn 30 centimeter nog een kleine uk is, kunnen volwassen kolossale inktvissen uitgroeien tot ware zeereuzen. Met een lengte tot wel 7 meter en een gewicht van 500 kilo zijn ze de zwaarste ongewervelde dieren op aarde. Tot nu toe kenden we deze giganten vooral van restanten in de magen van walvissen en andere roof- en aasdieren.

Doorzichtig lichaam

Het dier ziet er helemaal niet uit zoals een volwassen exemplaar. Een van de interessantste aspecten van deze diepzeebewoners is namelijk hun metamorfose tijdens het opgroeien. Waar jonge exemplaren, zoals het gefilmde dier, nog doorzichtig zijn, verandert dit naarmate ze ouder worden. Ook bijzonder zijn de haken op hun acht armen.

Andere zeldzame soort

De ontdekking is des te opmerkelijker omdat het team tijdens dezelfde expeditie ook een andere zeldzame soort wist vast te leggen: de glaciale glasinktvis. Deze dubbele primeur toont aan hoe weinig we nog weten van het leven in de zuidelijke oceaan.

Het is lastig om te schatten hoeveel kolossale inktvissen er precies rondzwemmen in de wereldzeeën. De soort is immers zeer moeilijk te vinden. Tot nu toe zijn enkel beelden gemaakt van stervende of dode kolossale inktvissen. Nog nooit werden ze gefilmd in hun natuurlijke habitat.

Bron: Schmidt Ocean Institute