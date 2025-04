ICC vraagt Hongarije om uitleg na niet arresteren Netanyahu

DEN HAAG (ANP) - Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft Hongarije om uitleg gevraagd omdat het land heeft verzuimd de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te arresteren toen hij op bezoek was in het land. Premier Viktor Orbán ontving Netanyahu begin deze maand als een vriend en kondigde diezelfde dag aan dat Hongarije zich zou terugtrekken uit het ICC.

Het in Den Haag gevestigde hof onderzoekt nu of Hongarije het verdrag heeft geschonden door Netanyahu niet te arresteren. Alle aangesloten landen zijn verplicht om mensen op te pakken tegen wie het ICC een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd. Netanyahu wordt door het hof verdacht van verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Gazastrook.

Toen Netanyahu 3 april aankwam in Boedapest heeft het ICC de Hongaarse regering nogmaals verzocht om hem te arresteren. Het hof denkt dat Hongarije het verdrag heeft geschonden door dat niet te doen en vraagt het land daarom nu om uitleg.