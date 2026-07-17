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Europese luchtvaart kritisch op uitbreiding emissiehandelssysteem

Economie
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 15:31
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BRUSSEL (ANP) - Europese luchtvaartmaatschappijen zijn kritisch over het voorstel van de Europese Commissie om het emissiehandelssysteem (ETS) na 2030 uit te breiden voor de luchtvaart. Met dat systeem moeten grote vervuilers betalen om CO2 uit te mogen stoten, met het doel om de uitstoot terug te dringen.
De Europese Commissie wil dat het ETS straks ook geldt voor vluchten die vertrekken uit de EU en maximaal 5000 kilometer verderop landen. Nu geldt het alleen nog voor vluchten die binnen de Europese Economische Ruimte (alle 27 lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) blijven.
"De prioriteit van Europa zou moeten liggen bij het verlagen van de kosten van het ETS en van duurzame vliegtuigbrandstoffen", reageert algemeen directeur Ourania Georgoutsakou van brancheorganisatie Airlines for Europe (A4E). "De EU moet het ETS-geld dat passagiers betalen inzetten voor haar klimaat- en concurrentiebeleid. De hervorming van vandaag voldoet daar niet volledig aan."
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