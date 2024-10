Nieuwe crisis: Rechter verbiedt bijna alle gebruik gif door de landbouw

Een uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden over lelieteelt bij Boijl kan wel eens enorme gevolgen hebben voor alle boeren in Nederland. Het ging om de vraag of vast staat dat het gif dat wordt gebruikt in de Lelieteelt in Boijl, Friesland, terecht zou kunnen komen in natuurgebieden. Het dichtstbijzijnde natuurgebied bij Boijl is het Drents-Friese Wold. De rechtbank in Leeuwarden vindt het aannemelijk dat bestrijdingsmiddelen van de lelieteelt kilometers verderop in de natuur belanden en daar schade veroorzaken, bijvoorbeeld voor insecten, het bodemleven en vogels.