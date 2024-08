Westlandse tuinder loost 6000 keer de norm aan landbouwgif in natuur

Een tuinder uit de gemeente Westland heeft een zwaar milieudelict gepleegd. Hij loosde een grote hoeveelheid van een verboden bestrijdingsmiddel, waardoor de norm in het oppervlaktewater liefst 6000 keer werd overschreden. "Zo'n hoge concentratie is zeer schadelijk voor het milieu, dieren en mensen."

Het Hoogheemraadschap van Delfland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben de vermoedelijke veroorzaker van de lozing van het verboden gewasbeschermingsmiddel dichloorvos opgespoord. “Dergelijke lozingen in het water zijn zeer zorgwekkend”, vertelt Stijn van Boxmeer van het Hoogheemraadschap van Delfland.

“Zeker omdat het gaat om een giftig gewasbeschermingsmiddel dat al jarenlang verboden is. Het is complex daders op te sporen door de hoeveelheid glastuinbouw in ons gebied. Daarmee zijn er namelijk ook potentieel veel mogelijke veroorzakers wanneer we een normoverschrijding constateren. Ik ben dan ook zeer tevreden over de goede samenwerking tussen Delfland en de NVWA waardoor we de vermoedelijke veroorzaker hebben kunnen opsporen. Ik vertrouw er dan ook op dat de vervuiler een straf krijgt die past bij de ernst van deze vervuiling”, aldus Van Boxmeer op de site van het Hoogheemraadschap van Delfland