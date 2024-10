Khatib speecht via livestream, onderwijs Radboud gaat door

NIJMEGEN (ANP) - Mohammed Khatib, onderdeel van de omstreden pro-Palestijnse beweging Samidoun, houdt zijn toespraak voor studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen maandagmiddag via een livestream. Dat kondigen actievoerders van Nijmegen Encampment aan op sociale media. De universiteit kan niet bevestigen of en in welke hoedanigheid Khatib zal spreken.

Khatib, die maandag zou spreken op de universiteitscampus, kreeg vrijdag een inreisverbod omdat het kabinet zijn komst "zeer onwenselijk" vindt. Om die reden organiseert de Nijmeegse protestorganisatie maandagmiddag een demonstratie, met als onderdeel de toespraak van Khatib. Zijn oorspronkelijke lezing was een initiatief van de groep Situating Palestine, waarbij meerdere docenten van de Radboud Universiteit zijn aangesloten.

De demonstratie is vanaf 12.15 uur aangekondigd bij het Spinozagebouw van de universiteit. Om 13.00 uur zal daar volgens de actievoerders de speech van Khatib te horen zijn via een liveverbinding. Een woordvoerder van de Radboud Universiteit meldt dat de manifestatie niet is aangekondigd en het daarom afwachten is hoe deze uitpakt. Vooralsnog gaat het onderwijs door en blijven de gebouwen die daarvoor nodig zijn open.