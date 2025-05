Onderzoekers luiden de alarmbel: klimaatverandering bedreigt veel meer diersoorten dan we dachten

De klimaatverandering is een grotere bedreiging voor het dierenrijk dan voorheen werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Oregon State University, waaruit naar voren komt dat maar liefst 3500 diersoorten in de gevarenzone zitten.

Vooral zeedieren hebben het zwaar te verduren. Zeeanemonen, kwallen en koralen kunnen simpelweg niet snel genoeg verhuizen als hun leefomgeving te warm wordt. Ook spinnen en duizendpoten behoren tot de risicogroepen; bij deze beestjes staat voor maar liefst een kwart van alle soorten het voortbestaan op het spel.

De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar in het dierenrijk. Zo verdween negentig procent van de schelpdieren langs de Israëlische kust door te warm water. In Noord-Amerika stierven vier miljoen zeekoeten de hongerdood toen een hittegolf hun voedselketen verstoorde. En zelfs walvissen ontspringen de dans niet: ongeveer 7000 bultruggen in de noordelijke Stille Oceaan overleefden de extreme temperaturen niet.

Nog veel niet bekend

Maar er is meer aan de hand. Van de meeste diersoorten weten we nog helemaal niet hoe ze reageren op klimaatverandering. De onderzoekers keken naar ruim 70.000 soorten, maar dat is nog geen zes procent van alle bekende diersoorten op aarde. Vooral over ongewervelde dieren , die 94 procent van het dierenrijk uitmaken, is nog veel onbekend.

De wetenschappers pleiten daarom voor een wereldwijde database waarin álle sterfgevallen door klimaatverandering worden bijgehouden. Ook moet er vaker worden gekeken hoe kwetsbaar diersoorten zijn, en hoe goed ze zich kunnen aanpassen aan een warmere wereld.