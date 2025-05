Rechtbank behandelt zedenzaak Marco Borsato eind oktober

De rechtbank behandelt op dinsdag 28 en donderdag 30 oktober de zedenzaak tegen zanger Marco Borsato. De zittingen zijn in het gerechtsgebouw in Utrecht, kondigde de rechtbank woensdag aan. De rechtbank rekent op grote belangstelling van pers en publiek en zal daarvoor videozalen inrichten.

Borsato wordt verdacht van ontucht met een minderjarige. Het vermeende slachtoffer zou door de zanger zijn betast. In december 2021 werd aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie besloot in september 2023 om de zanger te vervolgen. Daarna konden partijen nog onderzoekswensen indienen bij de onderzoeksrechter. "Inmiddels zijn de laatste onderzoekshandelingen afgerond, is het dossier compleet en kan de rechtszaak inhoudelijk worden behandeld", aldus de rechtbank.

Borsato wordt bijgestaan door advocaat Geert-Jan Knoops en Carry Knoops. De advocaten zeggen op verzoek van Borsato niets in aanloop naar de strafzaak, zegt Carry Knoops. "Wat we te vertellen hebben, doen we in de rechtszaal, om trial by media te voorkomen", zegt ze. Eerder deed Borsato een tegenaangifte tegen de vrouw en haar moeder om het doen van een valse aangifte, smaad en laster. Knoops: "Deze aangifte ligt er nog. Daar zal pas iets mee gebeuren als er een vrijspraak volgt. Daarna kunnen we daar verder mee". Advocaat Peter Plasman staat de vrouw bij die aangifte deed.

Eerder werd onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag door Borsato tijdens de talentenjacht The Voice of Holland. Die zaak tegen hem werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.