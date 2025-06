Israel bombradeert Teheran, roept deel inwoners op weg te gaan

Delen van de Iraanse hoofdstad Teheran zijn aangevallen door de Israëlische krijgsmacht. Het Iraanse staatspersbureau Fars meldt dat een militaire basis in het westen van Teheran doelwit was. Ook zijn er explosies in het oosten van de stad gemeld.

De Israëlische krijgsmacht heeft op X inwoners van een deel van Teheran opgeroepen om te evacueren. Het leger wil daar naar eigen zeggen de komende uren militaire infrastructuur bombarderen. Het gaat om een gebied in het noordoosten van de hoofdstad.

Uit angst voor meer aanvallen proberen al veel inwoners de miljoenenstad te verlaten. Winkels zijn er nauwelijks nog open.

Pakistan heeft alle grensovergangen met Iran voor onbepaalde tijd gesloten. Dat laten provinciale autoriteiten in het land weten aan persbureau AFP.

De buurlanden delen een grens van meer dan 900 kilometer. Een functionaris in Chaghi meldt dat de overgangen daar weliswaar voor onbepaalde tijd dicht zijn, maar dat Pakistanen nog wel kunnen terugkeren naar hun thuisland. "We verwachten vandaag ongeveer tweehonderd Pakistaanse studenten."

De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken liet eerder al weten dat honderden Pakistaanse pelgrims waren geëvacueerd uit Iran en Irak. Israël voert al dagen bombardementen uit op doelen in Iran. Dat land reageert met raketbeschietingen.

Pakistan is het enige land met een moslimmeerderheid dat beschikt over een kernwapenarsenaal. De Pakistaanse regering sprak vrijdag solidariteit uit "met de regering en het volk van Iran" nadat de Israëlische aanvallen waren begonnen.