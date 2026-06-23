Pasgeboren zeehond verstoten nadat fotograferende mensen te dichtbij kwamen: “Puur onwetendheid”

Een groep nieuwsgierige wandelaars met telefoons in de aanslag en een pasgeboren zeehond op de dijk. Een bijzonder natuurmoment veranderde op het noordzeestrand in een drama: de moeder kwam niet meer terug.

Aan de kust bij Den Helder is een pasgeboren zeehondje opgevangen nadat het door zijn moeder werd verstoten. Volgens de dierenambulance gebeurde dat nadat omstanders twee keer te dicht bij het dier kwamen om foto’s en video’s te maken. De moeder durfde haar jong daarna niet meer te benaderen.

Navelstreng

De eerste meldingen kwamen binnen omdat mensen dachten dat het dier gewond was. Maar wat op afstand op een wond leek, bleek gewoon een navelstreng: een teken dat de pup nog maar net geboren was.

Toen medewerkers van de dierenambulance arriveerden, zagen ze direct het probleem. Een groep mensen stond rondom het dier. Sommigen maakten beelden van dichtbij.

"Pups moet je met rust laten. Als die verstoord worden door mensen, kan het voorkomen dat de moeder uit angst niet meer terugkomt”, zegt Nick Pen van Dierenambulance Den Helder tegen NH Nieuws.

Waarschuwingen hielpen niet

De dierenambulance stuurde de mensen weg en overlegde met Zeehondencentrum Pieterburen. De pup werd gemarkeerd met een ecologisch afbreekbare oranje spray zodat hij gevolgd kon worden. Ook plaatsten medewerkers een waarschuwingsbord en riepen ze via Facebook op om afstand te houden.

Maar een dag later ging het opnieuw mis. Opnieuw stond er een grote groep rond het dier. "Sommigen stonden echt 2 meter bij de pup vandaan, terwijl 30 meter toch het minimum is bij deze dieren", aldus Pen.

Pup als verloren beschouwd

Daarna gebeurde precies waar de hulpverleners bang voor waren. De moederzeehond keerde niet meer terug. Volgens Pen heeft dat alles te maken met het gevoel van onveiligheid. "Zij heeft de tientallen mensen ook gezien en haar pup als verloren beschouwd", legt Pen uit.

En dat heeft grote gevolgen. "Dan krijgt zo'n jonge zeehond niet meer de zorg en de vette melk die het op dat moment zo hard nodig heeft." Het jong is inmiddels ondergebracht bij Zeehondencentrum Pieterburen en krijgt daar verzorging tot het zelfstandig verder kan.

Zeehondenvinger

De dierenambulance benadrukt dat afstand houden niet alleen belangrijk is voor het dier. Pen waarschuwt: "We roepen altijd op om 30 meter afstand te houden, maar het liefst is dat 100 meter, of zoveel mogelijk."

Zeehonden kunnen bijten als ze zich bedreigd voelen. "Als je gebeten wordt door een zeehond, moet je meteen naar het ziekenhuis voor antibiotica. Je kan heel snel een infectie krijgen."

Soms zijn de gevolgen ernstig. "Je hebt zoiets als een zeehondenvinger. Als na een beet jouw vinger zwart wordt, moet het geamputeerd worden", waarschuwt Pen.

1000 euro boete

En er hangt ook een juridisch risico boven de markt. "Zeehonden zijn beschermde dieren die je niet mag storen", zegt Pen. "Het verstoren van een zeehond kan een boete opleveren die op kan lopen tot meer dan duizend euro."

Volgens hem zit er meestal geen slechte bedoeling achter. "Denken dat je dicht bij een zeehond kunt komen om foto's en video's te maken voor bijvoorbeeld sociale media komt voort uit pure onwetendheid. Mensen denken daar totaal niet over na."