Weeronline: mogelijk superhittegolf de komende dagen

DEN HAAG (ANP) - De komende dagen kan op diverse plekken in het land sprake gaan zijn van een zogenoemde superhittegolf. Bij een superhittegolf is het vijf aaneengesloten dagen 30 graden of warmer en worden op drie van die dagen maxima van 35 graden of meer bereikt. Volgens Weeronline is het goed mogelijk dat bij meerdere weerstations in Nederland deze week aan deze voorwaarden zal worden voldaan.

Van een superhittegolf is nog nooit sprake geweest in De Bilt, de plek waar de landelijk gemiddelde temperatuur wordt gemeten. Op regionale schaal kwam dit al wel voor. Onder meer in Arcen in 2018 en op diverse plekken in juli 2019 en augustus 2020.

Vanaf woensdag 12.00 uur tot ten minste vrijdag geldt in het midden en zuiden van Nederland de waarschuwing code oranje vanwege extreme hitte, meldt het KNMI. Het weerinstituut verwacht maximumtemperaturen tussen de 33 en 36 graden. In de grotere steden blijft de temperatuur 's nachts dan ook hoog: tussen 22 en 27 graden.