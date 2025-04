Protest helpt: Roundup bijna verdwenen?

Roundup, het bekende onkruidbestrijdingsmiddel met glyfosaat als werkzame stof, ligt al jaren onder vuur. Het middel wordt wereldwijd gebruikt door boeren, op treinsporen en zelfs op vliegvelden. In Nederland mogen consumenten het al een paar jaar niet meer gebruiken. De zorgen draaien vooral om mogelijke gezondheidsrisico’s, zoals kanker en neurologische aandoeningen als Parkinson. Ook zijn er grote zorgen over de impact op het milieu: glyfosaat vervuilt water, schaadt insecten en tast de biodiversiteit aan.

Wat heeft protest bereikt?

De afgelopen jaren is het protest tegen glyfosaat en Roundup flink toegenomen. Milieuorganisaties, burgerbewegingen als Extinction Rebellion en politieke partijen voerden actie en dienden moties in om het gebruik te beperken of zelfs te verbieden. In Nederland zijn er meerdere moties aangenomen om glyfosaat zoveel mogelijk van de markt te halen. Gemeenten, provincies en organisaties als ProRail hebben het gebruik al sterk teruggedrongen of plannen dat te doen. In tuincentra is het middel niet meer te koop.

Waarom overweegt Bayer te stoppen?

De druk op fabrikant Bayer, dat Roundup produceert, is enorm. Het bedrijf heeft in de Verenigde Staten al miljarden dollars betaald aan schikkingen vanwege rechtszaken van mensen die stellen ziek te zijn geworden door glyfosaat. Bayer-topman Bill Anderson gaf onlangs aan dat de ‘rechtszakenindustrie’ het bedrijf mogelijk dwingt om te stoppen met de verkoop van Roundup. Dit is geen vrijwillige keuze, maar een reactie op de financiële en juridische risico’s die het middel met zich meebrengt.

Is Roundup nu verboden?

Nee, Roundup is nog niet helemaal verboden. Europese en Amerikaanse autoriteiten, zoals de EFSA en EPA, vinden op basis van hun onderzoeken dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Toch zijn er wetenschappers en organisaties die stellen dat er wel degelijk aanwijzingen zijn voor gezondheidsrisico’s, en dat deze bij toelatingsprocedures te makkelijk terzijde worden geschoven. De discussie is dus verre van gesloten.

Wat gebeurt er nu?

Bayer overweegt te stoppen met productie en verkoop van Roundup.

In Nederland is het gebruik door consumenten al verboden en wordt het in de landbouw en bij spoorbeheer sterk verminderd.

Milieuorganisaties blijven actievoeren voor een totaalverbod.

De politiek heeft meerdere moties aangenomen om glyfosaat uit te faseren.

De discussie over de veiligheid van glyfosaat blijft internationaal voortduren.

De kans is groot dat Roundup binnen enkele jaren uit het straatbeeld verdwijnt, vooral door maatschappelijke druk en juridische risico’s voor de producent.

