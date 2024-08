Wat moet je doen als je gestoken bent door een hoornaar?

De Europese hoornaar, en zijn iets kleinere broertje de Aziatische hoornaar, worden steeds vaker in Nederland gesignaleerd. Mocht je gestoken worden door zo'n zoemend mormel, dan is het zaak om rustig te blijven. In principe is een steek van een hoornaar te vergelijken met die van een wesp. De meeste mensen krijgen een reactie in de vorm van een rode bult. Eigenlijk hoef je daaraan, behalve een beetje koelen, niet veel te doen. Maar bij een allergische reactie moet je snel handelen.

Verwijder de angel

Controleer of de angel in de huid is achtergebleven. Hoornaars laten meestal geen angel achter, maar het is belangrijk om te controleren.

Gebruik een pincet of je vingernagels om de angel voorzichtig te verwijderen als deze aanwezig is.

Reinig de steekplek

Was het gestoken gebied grondig met water en zeep om infecties te voorkomen.

Droog de plek voorzichtig af met een schone doek.

Koel de steekplek

Breng een koud kompres of een ijszak aan op de steekplek om zwelling en pijn te verminderen.

Wikkel het ijs in een doek om direct contact met de huid te voorkomen. Laat het kompres maximaal 20 minuten zitten.

Neem pijnstilling

Als de pijn aanhoudt, kun je een vrij verkrijgbare pijnstiller zoals paracetamol of ibuprofen innemen.

Dit kan ook helpen om ontstekingen en zwelling te verminderen.

Let op allergische reacties