Rook van bosbranden reist duizenden kilometers mee — zoveel risico loop je als vakantieganger (en zo bescherm je jezelf)

Wie deze zomer in Zuid-Europa vakantie viert, hoeft niet naast de vlammen te zitten om er last van te hebben. De rook van de branden rond Bordeaux, Madrid en Thessaloniki drijft honderden kilometers verder, en de pluimen van de Canadese bosbranden halen inmiddels routinematig West-Europa. Het idee dat rook ‘ergens anders’ is, klopt niet meer.

Waarom deze zomer anders voelt

Sinds begin 2026 is er in Europa al meer dan 155.000 hectare verbrand — flink boven het twintigjarig gemiddelde, en de heetste maanden komen nog. Alleen al eind juli werden 80.000 mensen in Frankrijk en Spanje geëvacueerd, met een nationale noodtoestand in Spanje en een grote brand die dorpen rond Madrid samensmolt tot één rookkolom.

Frankrijk telt dit jaar al zeven keer zoveel branden als normaal in deze periode, en de brand van Los Gallardos in Almería kostte in juli twaalf mensen het leven — de meesten buitenlandse toeristen. Ook Griekenland, Portugal en delen van de westelijke Balkan staan op ‘very extreme’ brandrisico.

Wat rook duizenden kilometers verder doet

Bosbrandrook is niet gewoon geurige lucht. De kern van het gezondheidsprobleem is fijnstof kleiner dan 2,5 micrometer — PM2.5 — dat diep in de longen doordringt en tot in de bloedbaan geraakt. De WHO waarschuwt dat PM2.5 bij grote branden 10 tot 20 keer boven de veilige richtwaarde kan uitkomen.

En die deeltjes blijven niet lokaal:

Rook van Canadese branden bereikte in mei en juni 2025 via de straalstroom Zuid-Europa; in juni woei een pluim tegelijk met Saharastof over West-Europa.

Een studie in Nature liet zien dat 90 procent van de Europese bevolking — zo’n 620 miljoen mensen — in 2023 verhoogde PM2.5-blootstelling had door alleen al de Canadese branden.

liet zien dat 90 procent van de Europese bevolking — zo’n 620 miljoen mensen — in 2023 verhoogde PM2.5-blootstelling had door alleen al de Canadese branden. Aan de westkusten van Europa was meer dan de helft van alle brandgerelateerde fijnstof afkomstig uit Canada, duizenden kilometers verderop.

Kortom: je hoeft geen vuur te zien om rook in te ademen. Een blauwe hemel met een dieprode zonsondergang boven Griekenland kan even goed betekenen dat je met een pluim uit Manitoba te maken hebt.

Wie loopt écht risico

De WHO houdt het rijtje kort en helder. Extra kwetsbaar zijn:

kinderen en zwangere vrouwen

ouderen

mensen met astma, COPD of andere longziekten

mensen met hart- en vaatziekten of diabetes

Voor gezonde vakantiegangers zijn de acute klachten meestal beperkt tot geïrriteerde ogen, hoesten, kortademigheid en hoofdpijn. Vervelend, maar meestal tijdelijk. Voor kwetsbare groepen — en dat is een aanzienlijk deel van de doelgroep die dertig jaar plus op reis gaat — zijn de risico’s serieuzer: verergering van astma, bronchitis, hartklachten en op de langere termijn zelfs verhoogde sterfte. Er is volgens de Nederlandse Gezondheidsraad geen ondergrens waaronder fijnstof veilig is.

Praktisch betekent dit dat een middagje wandelen door de Spaanse heuvels met een AQI van 180 voor jou misschien alleen een schrale keel oplevert, terwijl je zwager met astma diezelfde avond zijn puffer nodig heeft.

Zo weet je waar de rook zit

Voor je je koffer inpakt of ter plekke twijfelt of het slim is om buiten te lunchen: er zijn drie gratis bronnen die er echt toe doen.

European Air Quality Index (EEA) : officiële app en site met data van meer dan 3.500 meetstations in de EU, in 24 talen, met gezondheidsadviezen per locatie.

: officiële app en site met data van meer dan 3.500 meetstations in de EU, in 24 talen, met gezondheidsadviezen per locatie. CAMS / Copernicus : Europese atmosferische monitoring die rookpluimen tot dagen vooruit voorspelt — inclusief transatlantisch transport.

: Europese atmosferische monitoring die rookpluimen tot dagen vooruit voorspelt — inclusief transatlantisch transport. IQAir AirVisual: wereldwijde app die 500.000+ locaties dekt, 48-uursprognose en actieve bosbrandmeldingen combineert.

Google Maps toont bovendien vuuricoontjes bij actieve branden en waarschuwt als je route erdoor loopt. Handig, maar geen vervanging van luchtkwaliteitsdata: de rook zit meestal ergens ánders dan het vuur.

Beschermen: wat écht werkt en wat niet

De WHO en gezondheidsdiensten van Australië, Canada en de VS zijn hierover verrassend eensgezind. Wat werkt:

Binnen blijven bij pieken. Ramen dicht, ventilatie uit tot de rookpluim voorbij is. Airconditioning met recirculatie is prima; buitenlucht binnenzuigen niet.

Ramen dicht, ventilatie uit tot de rookpluim voorbij is. Airconditioning met recirculatie is prima; buitenlucht binnenzuigen niet. FFP2- of N95-maskers. Alleen deze filteren PM2.5 substantieel. Goed passend gedragen (schoon geschoren, over neus én kin, geen kieren) reduceren ze de blootstelling tot een tiende. Vervangen na vier uur dragen of zodra ze vochtig worden.

Alleen deze filteren PM2.5 substantieel. Goed passend gedragen (schoon geschoren, over neus én kin, geen kieren) reduceren ze de blootstelling tot een tiende. Vervangen na vier uur dragen of zodra ze vochtig worden. Fysieke inspanning minderen. Hardlopen, fietsen of stevig wandelen verdrievoudigt je ademvolume. Bij AQI boven de 150 is dat geen goed idee, boven de 200 helemaal niet.

Hardlopen, fietsen of stevig wandelen verdrievoudigt je ademvolume. Bij AQI boven de 150 is dat geen goed idee, boven de 200 helemaal niet. Voldoende water drinken. Droge, rokerige lucht droogt je uit; alcohol en cafeïne versnellen dat.

Wat niet werkt — hoe hardnekkig het gerucht ook is:

Chirurgische maskers, stoffen mondkapjes en papieren stofmaskers. Ze filteren PM2.5 nauwelijks.

Ramen ‘even openzetten om te luchten’ tijdens een rookepisode. Averechts.

Vertrouwen op je neus. Fijnstof ruik je vaak niet.

Belangrijke nuance: FFP2-maskers filteren geen gassen zoals koolmonoxide, en ze zijn niet ontworpen voor kindergezichten. Wie hart- of longklachten heeft, moet vóór het gebruik overleggen met de eigen arts — het extra ademwerk kan een probleem zijn.

En als je vakantie ín de rook zit

De ANWB en het Ministerie van Buitenlandse Zaken hameren op contact met de reisorganisatie of accommodatie zodra er brand in de buurt is. Wie een pakketreis heeft, kan een alternatief eisen of, bij ingrijpende wijziging, zijn geld terugkrijgen. Wie zelf boekte, is afhankelijk van de goodwill van verhuurder en luchtvaartmaatschappij.

En de verzekering? Daar zit een pijnlijke adder onder het gras:

Reisverzekering en annuleringsverzekering dekken bosbrand meestal alleen bij een officieel evacuatiebevel of een ontradend reisadvies van Buitenlandse Zaken. Rookoverlast of angst is geen geldige reden.

dekken bosbrand meestal alleen bij een officieel evacuatiebevel of een ontradend reisadvies van Buitenlandse Zaken. Rookoverlast of angst is geen geldige reden. Zelf beslissen om te vertrekken zonder instructie? Dan draai je meestal zelf op voor de extra kosten.

Was de brand al bekend bij het afsluiten van de polis, dan wordt schade doorgaans uitgesloten.

Met een aanvullende calamiteitendekking ben je breder verzekerd, óók voor bosbranden en negatief reisadvies. Voor wie deze zomer nog Zuid-Europa in gaat, is dat de moeite van het overwegen waard.

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