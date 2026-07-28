Bosbrand op je vakantiebestemming: wat zijn je rechten als Nederlandse reiziger?

Natuurbranden in landen als Spanje, Frankrijk, Portugal en Griekenland zijn geen uitzondering meer, en Nederlandse vakantiegangers krijgen daar steeds vaker mee te maken. Wat velen niet weten: als je een pakketreis hebt geboekt, ben je juridisch gezien behoorlijk goed beschermd. In deze blog zetten we op een rij wat je rechten zijn bij een natuurbrand op je vakantiebestemming – vóór vertrek én tijdens je reis.

In het kort

Natuurbranden op je bestemming gelden als onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Bij een pakketreis heb je stevige wettelijke bescherming als de reis onveilig of ernstig verstoord raakt.

Je mag een pakketreis vóór vertrek kosteloos beëindigen als de bosbrand de reis aanzienlijk beïnvloedt.anwb

De reisorganisatie moet je informeren, hulp bieden en waar nodig een alternatief verblijf of omboeking regelen

Bij een ingrijpend alternatief of als je afziet van de wijziging, heb je vaak recht op volledige terugbetaling van de reissom.

Is de organisatie aangesloten bij het Calamiteitenfonds, dan kun je bij een erkende calamiteit kosteloos annuleren en een vergoeding krijgen.

Tijdens de reis moet de organisator noodhulp en maximaal enkele extra overnachtingen vergoeden als terugkeer tijdelijk onmogelijk is.

Bosbranden worden gezien als overmacht: doorgaans geen extra schadevergoeding voor gederfde vakantieplezier.

Extra kosten en schade lopen via je reis‑ en annuleringsverzekering, afhankelijk van dekking en polisvoorwaarden

Volg altijd eerst de instructies van lokale autoriteiten en neem daarna contact op met reisorganisatie en verzekeraar.

Pakketreis: extra bescherming door Nederlandse en Europese regels

Heb je een pakketreis geboekt, bijvoorbeeld vlucht en hotel via één Nederlandse reisorganisatie, dan valt je vakantie onder de Wet pakketreisovereenkomst en Europese regelgeving. Die wet geeft je extra rechten als er “onvermijdbare en buitengewone omstandigheden” optreden, zoals een grote bosbrand in de buurt van je accommodatie. De kern: de reisorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van jouw reis en moet ingrijpen als de veiligheid of het verloop van de reis ernstig wordt aangetast.eccnederland+2

Concreet betekent dit dat de organisator je tijdig moet informeren, hulp moet bieden en waar mogelijk een alternatief moet aanbieden als de oorspronkelijke reis niet veilig of haalbaar is. Denk aan een andere accommodatie verder van het brandgebied, het omboeken naar een andere bestemming of vervroegde terugkeer.anwb+1

Kosteloos annuleren vóór vertrek bij natuurbrand

Nog thuis en twijfel je om te vertrekken omdat er een grote natuurbrand woedt op je bestemming? Bij een pakketreis heb je het recht om de overeenkomst vóór vertrek kosteloos te beëindigen als er op de plaats van bestemming of in de directe omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden zijn die de reis aanzienlijk beïnvloeden. In dat geval mag de reisorganisatie geen beëindigingsvergoeding vragen en krijg je je volledige reissom terug.rijksoverheid+1

Daarnaast speelt het Calamiteitenfonds Reizen een belangrijke rol. Als het fonds een calamiteit of dekkingsbeperking voor een gebied met bosbranden vaststelt, kunnen zowel de reisorganisatie als de consument vanaf 30 dagen vóór vertrek kosteloos annuleren. Je krijgt dan de betaalde reissom terug en hoeft niet uit eigen zak te betalen voor een vakantiebestemming die feitelijk niet meer veilig is.rijksoverheid+1

Tijdens de reis: hulp, extra nachten en niet‑genoten reisdagen

Ben je al op je vakantiebestemming en breekt er een natuurbrand uit, dan blijft de reisorganisatie verantwoordelijk voor jouw veiligheid en voor noodmaatregelen. Bij een pakketreis moet de organisator ervoor zorgen dat je hulp krijgt, eventueel wordt geëvacueerd en waar nodig vervangend verblijf krijgt aangeboden. Kun je door de brand niet op de afgesproken datum terugvliegen, dan is wettelijk geregeld dat de organisator maximaal drie extra overnachtingen moet vergoeden, tenzij er andere Europese regels gelden voor een langere termijn.hartvannederland+3

Heb je bij boeking betaald voor het Calamiteitenfonds, dan kan het fonds bij een erkende calamiteit extra kosten vergoeden die ontstaan doordat de reis moet worden aangepast. Ook niet‑genoten reisdagen bij het afbreken van de reis kunnen via het Calamiteitenfonds worden vergoed. De claim dien je in bij je reisorganisatie; zij handelen jouw schade met het fonds af.rijksoverheid+2

Overmacht: meestal geen extra schadevergoeding

Belangrijk om te weten: natuurbranden worden doorgaans gezien als overmacht. Dat betekent dat je wel recht kunt hebben op terugbetaling van de reissom, hulp, omboeking en extra nachten, maar meestal niet op aanvullende schadevergoeding voor gederfde vakantieplezier of inkomensverlies. Financiële compensatie voor extra kosten (vervangend verblijf, extra vervoer, persoonlijke schade) loopt vooral via je reis‑ en annuleringsverzekering, afhankelijk van je dekking.hartvannederland+2

Verzekeringen dekken in principe alleen onvoorziene situaties. Waren er al natuurbranden op de bestemming op het moment dat je de verzekering afsloot, dan kan vergoeding worden uitgesloten. Het loont dus om polisvoorwaarden en calamiteitenclausules goed te controleren voordat je boekt.hartvannederland+1

Wat moet je doen als Nederlandse reiziger?

Krijg je als Nederlandse reiziger te maken met een natuurbrand op vakantie, dan zijn dit de belangrijkste stappen:hartvannederland+2

Volg altijd eerst de instructies van lokale autoriteiten en hulpdiensten.

Neem zo snel mogelijk contact op met je reisorganisatie (bij pakketreis) voor informatie, hulp en een eventueel alternatief.

Check of jouw reisorganisatie is aangesloten bij het Calamiteitenfonds en of er een calamiteit of dekkingsbeperking is afgekondigd.

Bel de alarmcentrale van je reis‑ of annuleringsverzekering over extra kosten en schade.

Annuleer niet op eigen houtje zonder met de reisorganisatie en verzekeraar te overleggen; dan loop je kans op het missen van vergoedingen.

Met deze rechten en stappen in het achterhoofd kun je als Nederlandse vakantieganger beter inschatten wat je mogelijkheden zijn als een natuurbrand jouw vakantie raakt – en voorkom je dat je dubbel de rekening betaalt.