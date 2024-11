Storm Conall komt eraan: KNMI geeft code oranje af voor groot deel van Nederland, KLM annuleert vluchten

Het KNMI geeft code oranje af voor het noorden van Nederland wegens storm Conall. De code oranje, waarmee het KNMI waarschuwt dat er grote kans is op gevaarlijk weer, geldt voor Noord-Holland, Flevoland, het IJsselmeergebied, het Waddengebied, Friesland, Overijssel, Drenthe en Groningen.

De waarschuwing gaat om 18.00 uur in voor Noord-Holland en het Waddengebied en duurt daar vooralsnog tot 22.00 uur. Voor Flevoland en het IJsselmeergebied is de code oranje van 19.00 tot 23.00 uur van kracht, en voor Friesland, Overijssel en Drenthe van 20.00 tot middernacht. Voor Groningen geldt de waarschuwing van 21.00 tot 01.00 uur.

Zeer zware windstoten

Volgens het KNMI krijgt vooral het noorden te maken met overlast en schade door Conall. De storm gaat gepaard met zeer zware windstoten van 120 tot 130 kilometer per uur in de kustgebieden en 100 tot 110 kilometer per uur 'een stukje landinwaarts'. In de gebieden waarvoor code oranje geldt, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, maakt het weerinstituut duidelijk. "Het verkeer zal hinder ondervinden, vooral fietsers en bestuurders van vrachtwagens en auto’s met aanhanger moeten alert zijn. Bomen kunnen omwaaien en er is kans op schade aan huizen en gebouwen zoals aan daken.”

KLM annuleert vluchten

KLM heeft besloten om uit voorzorg 72 vluchten van en naar Schiphol te schrappen. Een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij bevestigde dit woensdagochtend na berichten in regionale media. “Uiteindelijk staat veiligheid voorop en daarom hebben we uit voorzorg vluchten voor vanmiddag geannuleerd.”

De geannuleerde vluchten betreffen 36 retourvluchten naar diverse bestemmingen binnen Europa. Passagiers die hierdoor gedupeerd zijn, worden geïnformeerd en krijgen, waar mogelijk, een plekje op een andere vlucht aangeboden, aldus de woordvoerster.

Wat er donderdag gaat gebeuren, blijft nog een vraagteken. "Morgen staat alles nog wel op de planning, maar de situatie wordt van moment tot moment bekeken", verklaarde de woordvoerster.

Andere maatschappijen vliegen grotendeels door

Op de website van Schiphol lijkt de schade bij andere luchtvaartmaatschappijen vooralsnog beperkt. Het merendeel van de vluchten gaat gewoon door, al zijn er twee vluchten van Scandinavian Airlines geannuleerd. Of het daarbij blijft, is onduidelijk.