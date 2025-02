Strenge milieuregels: mag jij nu niet meer met je bootje door de Amsterdamse grachten varen?

De Amsterdamse grachten gaan er anders uitzien met Koningsdag. Vanaf 1 april mogen er namelijk geen vervuilende pleziervaartuigen meer varen in het centrum van Amsterdam. Alleen stille en schone bootjes zijn vanaf dan nog welkom op de grachten, zo meldt de gemeente donderdag. De uitstootvrije zone geldt in het volledige centrumgebied, inclusief de Singelgracht.

Alleen pleziervaartuigen met een elektrische, waterstof of handmatige aandrijving mogen nog in die zone komen. Hybride boten zijn ook welkom, zolang ze uitstootvrij varen. Op de belangrijkste doorgaande vaarroutes geldt een uitzondering. De gemeente gaat de dieselboten van de grachten weren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook moet het de geluidsoverlast in de hoofdstad verminderen.

Overgangsregeling

Voor booteigenaren die voor 1 april een vignet aanschaffen, geldt een overgangsregeling. Zij mogen nog drie jaar blijven varen. Boten die onder varend erfgoed vallen, mogen tot 1 januari 2030 doorvaren.