Contant geld verdwijnt steeds meer uit winkels, maar mag dat eigenlijk wel?

Steeds minder mensen hebben briefjes en munten op zak. In sommige winkels kun je zelfs alleen nog met een pinpas betalen. Maar mag dat eigenlijk wel?

In Nederland wordt contant geld steeds minder gebruikt. Veel betalingen gaan via pin of andere digitale manieren. Toch maken sommige mensen zich zorgen over het verdwijnen van cash. In 2023 waarschuwde De Nederlandsche Bank (DNB) dat te veel winkels geen contant geld meer accepteren. Uit onderzoek bleek echter dat het aantal winkels waar je met cash kunt betalen niet is afgenomen. Slechts vier procent van de consumenten zag een bordje met ‘pin-only’ bij een winkel.

Winkeliers bepalen zelf

Winkels mogen zelf beslissen of ze contant geld aannemen. Wettelijke betaalmiddelen zijn niet verplicht om te accepteren. Een winkelier mag dus ook pinpassen of creditcards weigeren. Wel moeten ze duidelijk aangeven welke betaalmiddelen niet welkom zijn. Dit kan bijvoorbeeld via een sticker op de deur of bij de kassa.

Daarnaast mogen winkels kiezen welke munten en biljetten ze accepteren. Zo worden muntjes van 1 en 2 cent vaak geweigerd, omdat bedragen meestal worden afgerond. De Nederlandsche Bank slaat deze munten bovendien al jaren niet meer, waardoor ze bijna uit het betalingsverkeer zijn verdwenen.

Sommige winkels nemen ook geen biljetten van 100 euro of hoger aan, bijvoorbeeld vanwege veiligheid. Dit is toegestaan. De overheid verplicht winkeliers niet om cash te accepteren, maar moedigt het gebruik ervan wel aan.

Beschadigd geld

Wat als een biljet beschadigd is? Winkeliers mogen zelf bepalen of ze het aannemen. Als meer dan de helft van een biljet nog intact is, kun je het inwisselen bij DNB. Maar in een winkel mag het geweigerd worden, zelfs als de schade klein is. Andersom geldt dat ook: klanten zijn niet verplicht om gescheurde of beschadigde biljetten aan te nemen.

Bron: Metro