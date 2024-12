Studie van de VN: 40 procent van het land op aarde is nu te droog voor landbouw

In de afgelopen dertig jaar is een gebied dat bijna een derde groter is dan India permanent veranderd in een droge regio, dat wil zeggen een gebied waar landbouw moeilijk is.

In totaal is nu 40 procent van alle land op aarde zo droog dat het niet erg geschikt meer is om gewassen op te verbouwen. En driekwart van het landoppervlak is in de afgelopen drie decennia droger geworden. Waarschijnlijk is dat permanent, zeggen onderzoekers van de VN.

Afrika verloor ongeveer 12 procent van zijn bbp door toenemende droogte tussen 1990 en 2015. Nog ernstigere verliezen worden voorspeld: het bbp daalt in Afrika naar verwachting 16 procent en in Azië met bijna 7 procent in de komende halve eeuw.

Ibrahim Thiaw, uitvoerend secretaris van de VN-conventie ter bestrijding van woestijnvorming (UNCCD), reageert: “Droogte – tijdelijke periodes van weinig regenval – is niet hetzelfde als ariditeit, wat een permanente, onverbiddelijke transformatie met zich meebrengt."

“Droogteperiodes eindigen. Wanneer een gebied echter een droger klimaat krijgt, verdwijnt de mogelijkheid om terug te keren naar eerdere omstandigheden. De drogere klimaten die nu grote gebieden wereldwijd treffen, zullen niet meer terugkeren naar hoe ze waren, en deze verandering herdefinieert het leven op aarde.” Sommige gewassen lopen een bijzonder groot risico: de opbrengst van maïs zal in Kenia tegen 2050 naar verwachting halveren als de huidige trends aanhouden.

Droogtegebieden zijn gebieden waar 90 procent van de regenval verdampt, waardoor slechts 10 procent overblijft voor vegetatie. Volgens het rapport, dat maandag werd gepubliceerd, zal twee derde van het landoppervlak wereldwijd tegen het midden van de eeuw minder water opslaan.

Bron: The Guardian