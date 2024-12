OM sluit nieuwe aanhouding in zaak radicale soevereinen niet uit

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat er nog een verdachte wordt aangehouden in de zaak rond een groep vermeende radicale soevereinen. Dat zei de officier van justitie maandag tijdens een nieuwe, inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam.

Momenteel zijn er negen verdachten in deze zaak. Ze worden onder meer verdacht van deelname aan een terroristische organisatie of het leveren van wapens. Soevereinen zijn mensen die zich afkeren van de overheid en andere instituties. Een klein deel van hen is bereid geweld te gebruiken.

Volgens het OM sprak een van de verdachten over 'een grote reiniging'. Deze Neeltje de B. zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de oprichting van Common Law Nederland Earth, waarin geweld werd goedgekeurd en over volkstribunalen werd gesproken, waar politici zich zouden moeten verantwoorden. "Het Openbaar Ministerie dicht De B. een grote rol toe", aldus de officier.

Onterecht

De 66-jarige De B. ontkent alle verdenkingen. "Ik zit hier onterecht, mijn naam wordt verkracht", zei ze. Ze vroeg de rechtbank haar vrij te laten, zodat ze "alles wat tot dit punt heeft geleid" achter zich kan laten.

De rechtbank is van plan de zaak medio volgend jaar inhoudelijk te behandelen.