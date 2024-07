Musk vraagt ​​X-volgers of Tesla 5 miljard moet investeren in xAI

AUSTIN (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musk vraagt ​​zijn volgers op het socialemediaplatform X of Tesla 5 miljard dollar moet investeren in zijn kunstmatige intelligentiebedrijf xAI. De topman van de elektrische autofabrikant Tesla en eigenaar van X zei daarbij dat hij "de wateren aan het testen was" voor een mogelijke financieringsdeal.

De miljardair plaatste de vraag in één korte regel op X, kort nadat Tesla voor het vierde kwartaal op rij tegenvallende resultaten naar buiten had gebracht. Tijdens een telefonische bijeenkomst over de resultaten van Tesla werd Musk ook gevraagd naar de mogelijkheid dat het concern zou investeren in xAI of de Grok-chatbot zou integreren in Tesla-software.

"Tesla leert behoorlijk wat van xAI", zei Musk tegen Wall Street-analisten. "Het heeft ons echt geholpen bij het bevorderen van volledig zelfrijdend rijden en bij het opbouwen van het nieuwe Tesla-datacenter." Musk zei ook dat hij het idee steunde dat Tesla in xAI zou investeren als er goedkeuring van de aandeelhouders was. Hij tweette dinsdagavond zijn opiniepeiling over de kwestie.