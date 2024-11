Halsema: gedrag supporters invloed op sfeer, geen excuus geweld

AMSTERDAM (ANP) - De gedragingen van enkele supporters van Maccabi Tel Aviv zijn "geen enkel excuus" voor de ongeregeldheden die afgelopen nacht in Amsterdam hebben plaatsgevonden. Dat zegt burgemeester Femke Halsema. Volgens haar kan het wel van invloed zijn geweest "op de algehele sfeer in de stad".

Volgens de politie hebben voetbalsupporters van de Israëlische club op het Rokin een vlag van de gevel gehaald. Ook hebben ze een taxi vernield. Op de Dam is een Palestijnse vlag in de brand gestoken. Online verschenen ook video's waarin Israëlische supporters provocerende liederen over Palestijnen zouden zingen.

"Alle incidenten die donderdagnacht hebben plaatsgevonden staan los van elkaar, maar hebben ook invloed op elkaar gehad", zegt politiechef Peter Holla van de eenheid Amsterdam. De politie gaat dit verder onderzoeken.

Mensen die videobeelden van de ongeregeldheden tegen de supporters hebben, wordt verzocht deze met de politie te delen. Ook roept de politie ooggetuigen op zich te melden.