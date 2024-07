Voor toeristen op Zuid-Franrijk en Corsica: er is een zeer eng insect actief

Hij was al gesignaleerd op Corsica, maar is nu ook actief in Zuid-Frankrijk: de De Hyalomma-teek , die de drager is van het CCHF-virus. Hij rukt op naar het noorden nu het warmer wordt. Teken kunnen akelige ziekten veroorzaken, maar het CCHF-virus is van een andere categorie dan de ziekte van Lyme, die 'onze' teken bij zich kunnen dragen.

Krim-Congo hemorragische koorts (CCHF) is een ernstige virale ziekte die wordt veroorzaakt door het Krim-Congovirus, een lid van de Bunyaviridae-familie. De ziekte wordt voornamelijk overgedragen door teken van het geslacht Hyalomma, maar kan ook worden verspreid door direct contact met geïnfecteerde dieren of mensen, vooral via bloed of andere lichaamsvloeistoffen.

Symptomen

De symptomen van CCHF beginnen vaak plotseling en kunnen variëren van mild tot ernstig. Veelvoorkomende symptomen zijn:

Hoge koorts

Hoofdpijn

Spierpijn

Malaise

Braken

Buikpijn

Diarree

Geelzucht (icterus)

Vergrote lever (hepatomegalie) en milt (splenomegalie)

Gewrichtspijn (artralgie)

Keelpijn en hoesten

Bloedingen zoals petechiën (kleine rode of paarse vlekken op de huid), ecchymosen (blauwe plekken), neusbloedingen (epistaxis), bloedbraken (hematemesis) en zwarte ontlasting (melena).

De besmetting vindt voornamelijk plaats via tekenbeten, maar ook door contact met besmette dieren.

Wat kun je er als toerist tegen doen? Eigenlijk maar een ding: niet worden gebeten door een teek.