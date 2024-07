Cijfers Thuisbezorgd-moeder en rentebesluit VS centraal op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, ontving in de eerste jaarhelft minder bestellingen. Het bedrijf had onder meer last van stevige concurrentie en hogere maaltijdprijzen in Noord-Amerika. Volgens topman Jitse Groen ligt het bedrijf wel goed op schema om de doelstellingen voor dit jaar te halen. Ook gaat het bedrijf voor 150 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

De Fed zal naar verwachting na sluiting van de Europese markten het rentetarief in de grootste economie ter wereld onveranderd laten. Wel wordt gehoopt dat de centrale bank bij de volgende vergadering in september gaat beginnen met het verlagen van de leenkosten. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd naar wat centralebankpresident Jerome Powell gaat zeggen over eventuele toekomstige rentestappen.

De Bank of Japan besloot woensdag de rente juist te verhogen om de inflatie aan te pakken en de sterk in waarde gedaalde Japanse yen te ondersteunen. In maart werd de rente in Japan al voor het eerst sinds 2007 verhoogd. De centrale bank maakte daarmee een einde aan een decennialange periode waarin Japan met lage rentes en het opkopen van obligaties de inflatie wilde aanjagen.

Drukke dag

De Nikkei in Tokio eindigde na het rentebesluit 1,5 procent hoger. De beurzen in Hongkong en Shanghai stegen 2 procent. In China bleek dat de industrie in juli iets minder sterk is gekrompen dan gevreesd.

De AEX-index op het Damrak lijkt hoger te beginnen aan de drukke dag. In Amsterdam kwamen ook informatieleverancier Wolters Kluwer, koffieconcern JDE Peet's en de fabrikant van elektrische bussen Ebusco met cijfers. AEX-fonds Wolters Kluwer zag de omzet en winst stijgen in de eerste jaarhelft en handhaafde de vooruitzichten voor het hele jaar.

JDE Peet's

JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts, boekte in de eerste jaarhelft meer omzet, mede dankzij prijsverhogingen. Het bedrijf werd ook positiever over de omzet en winst in het hele jaar. Ebusco zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar dalen en leed een verlies.

De olieprijzen gingen omhoog na acties van Israël, waarbij kopstukken van Hamas en Hezbollah werden gedood. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 76,11 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent meer op 79,93 dollar. De euro was 1,0820 dollar waard, tegenover 1,0809 dollar een dag eerder.