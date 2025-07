Voor vertrekkers: enorme wateroverlast verwacht in de Alpen

Weggebruikers op weg naar Oostenrijk en Zwitserland moeten dit weekeinde en de dagen erna rekening houden met noodweer dat gepaard gaat met zeer veel neerslag. Dat kan leiden tot hinder op de wegen, waarschuwt de ANWB.

In Oostenrijk worden vooral in de deelstaten Tirol en Vorarlberg grote hoeveelheden regen verwacht en in Zwitserland in het noordoosten van het land. De weerdiensten verwachten zaterdag 250 millimeter regen. Ook zondag vallen nog buien.

Door het gevallen water van de afgelopen week is de grond op veel plekken naar verwachting verzadigd. Dat zorgt voor risico op verzakkingen en modderstromen. Ook op maandag en dinsdag regent het waarschijnlijk de hele dag.

Enorme regenval kan grote gevolgen hebben in de Alpen, stelt Weeronline. Kleine riviertjes veranderen in grote snelstromende rivieren en de neerslag verzamelt zich in de dalen.